Chievo, Giaccherini: "Classifica non disperata. Ventura ci ha spiazzato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospite delle colonne de L'Arena, il centrocampista del ChievoVerona Emanuele Giaccherini ha parlato così del momento dei gialloblù in vista della sfida al Parma e dopo i pareggi contro Napoli e Lazio: "Abbiamo imboccato la strada giusta. Di Carlo ha dimostrato tanta umiltà. Non lo conoscevo, l’avevo incrociato solo da avversario. Con noi si è rivelato una grande persona ed un grande allenatore. Ci ha trasmesso prima di tutto i veri valori del Chievo", il flash di Giaccherini, "capendo che avevamo dentro qualcosa che aspettava solo un segnale per esplodere. Mi auguro che i risultati positivi con Napoli e Lazio, due grandi squadre, ci abbiano dato autostima e coraggio. Togliendoci quell’ansia che ha a lungo avvolto tutti".

Di Carlo: "Mi ha impressionato la sua semplicità. Dal punto di vista tattico non si è inventato grosse cose, però ha lavorato molto sulla testa dei giocatori dandoci precisi input. Anche lui un martello. Cerca sempre di farci stare nel miglior modo possibile. Per Di Carlo è il gruppo quello che conta davvero. Pellissier? Ne ho parlato con lui giorni fa. Pellissier aveva bisogno di ritrovare un po’ di fiducia da parte dell’allenatore nonostante abbia già dimostrato appieno il suo valore in tutti questi anni di Serie A dove ha segnato più di cento gol. Non devo essere io a dire chi è Pellissier, prima di tutto un trascinatore e un leader. Un riferimento per tutti".

Ventura e il Parma: "Appena arrivato ha stravolto tutto con le sue idee che alla fine erano anche giuste. Ventura è un allenatore che alla sua maniera sa far calcio. Il Chievo ad un certo punto stava prendendo forma, ma proprio nel momento in cui noi abbiamo cominciato ad andargli dietro sposando la sua causa lui ci ha lasciati. Spiazzando tutti. Quanto pesa la sfida col Parma? È importante, ma conterà di più la prestazione. Com’è stato pure col Cagliari, anche se abbiamo perso. Se noi continueremo ad essere questi i risultati arriveranno di conseguenza. Classifica? Disperata non direi, in palio ci sono ancora tantissimi punti. La squadra risponde bene. Dovremo scalare una montagna altissima".