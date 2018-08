Chievo, Giaccherini: "Per me giusto non esultare contro la Juve"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Emanuele Giaccherini, esterno del Chievo, ha parlato così dopo la sconfitta per 3-2 contro la Juventus ai microfoni di Sky Sport: “Questo match a noi insegna che per raggiungere i risultati bisogna lottare in ogni partita ed a prescindere da chi avremo di fronte, ci sono sempre tre punti in palio. Abbiamo messo in difficoltà i bianconeri, che vantano in rosa campioni che possono risolverle la partita in qualsiasi momento. Esultanza? Non c’è stata, avevo già in mente la mancata esultanza. La Juve mi ha dato tanto, mi sembrava giusto fare così”.

Non hai avuto richieste durante l’estate?

“Sinceramente no, quello che volevo alla fine dell’ultimo campionato era quello di restare qui. E’ una scelta di vita, ho trovato la mia dimensione”.

Senti maggiori responsabilità dopo i tanti senatori andati via?

“Abbiamo perso calciatori di esperienza, che hanno fatto anche la storia di questo club. Si è deciso di puntare su una linea più giovane e dovremo cercare di raggiungere la salvezza: per noi sarebbe come vincere il campionato”.