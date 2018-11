Tutto invariato o quasi, nelle prime 10 posizioni del Ranking UEFA per club dopo la tre giorni europea. Al primo posto resta chiaramente il Real Madrid, staccato di quasi 20 punti dal Bayern Monaco e dal Barcellona, secondi a pari merito. Al quarto posto l'Atletico Madrid, al quinto...

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , il Chievo, nonostante la classifica più che complicata, sta pensando al mercato del futuro e ha messo nel mirino l'esterno offensivo del Liverpool Montevideo Federico Martinez . Il 22enne uruguaiano, con passaporto extracomunitario, ha segnato 8 gol in 14 presenze nel campionato di Clausura e presto il suo entourage potrebbe stringere contatti con i dirigenti clivensi con l'obiettivo di portarlo in Italia.

