Chievo, in attacco Stepinski verrà riscattato e c'è l'idea Montalto

Manovre per l'attacco in casa Chievo. Il club gialloblù riscatterà Stepinski dal Nantes, in quanto erede naturale di Inglese, ma - scrive il Corriere di Verona - cerca un altro centravanti ed il nome da seguire è Adriano Montalto, 30 anni e 20 gol con la Ternana nell’ultima B.