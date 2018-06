Chievo, incontro in vista col Benevento per l'affare Viola

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

TMW ha anticipato l'interesse del ChievoVerona per Nicolas Viola, centrocampista del Benevento che a breve potrebbe salutare il Sannio. L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino scrive che il ds campano Pasquale Foggia ha in programma un appuntamento con il suo omologo clivense Giancarlo Romairone per valutare la proposta del club veronese.