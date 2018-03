Chievo, Maran: "Nessuna bocciatura, ci sarà bisogno di tutti"

Rolando Maran, tecnico del Chievo, commenta a Rai Sport la gara persa in casa del Milan: “Abbiamo fatto secondo me una buona gara, abbiamo perso contro il Milan. Abbiamo fatto la prestazione che volevamo, è mancato il risultato, ma abbiamo messo in campo coraggio. Per noi deve ricominciare un altro campionato, abbiamo ribattuto colpo su colpo, dispiace perché la gara è stata fatta con grande tenacia, ovvio che in questo momento abbiamo bisogno anche di punti, ma la prestazione l’abbiamo fatta. Le scelte in attacco? Nessuna bocciatura, siamo arrivati a un punto in cui dovevamo cambiare qualcosa e fare delle scelte che potevano essere migliori di altre, abbiamo bisogno di tutti da qui alla fine, Giaccherini sta crescendo e si è calato subito in maniera idonea nel ruolo, facendo una buona prestazione. Si è dato da fare molto insieme ad altri”.