Chievo, Maran: "Oggi meritavamo un risultato positivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rolando Maran, tecnico del Chievo, commenta così a Radio Rai la gara persa contro l’Inter: “Credo che oggi la squadra avrebbe meritato un risultato positivo, nel primo tempo abbiamo avuto occasioni solo noi, siamo andati sotto alla prima vera occasione, sicuramente ha inciso anche il caldo. Abbiamo avuto la forza di reagire, credo che avremmo meritato qualcosa in più nel finale. Il gol dell’1-0? Non ho ancora riascoltato e rivisto l’episodio, non posso valutare. Stiamo bene, abbiamo la testa giusta per affrontare queste quattro finali. Dobbiamo sapere che il nostro futuro passa da queste prestazioni. Stiamo bene e lo dimostra questo finale in crescendo”.