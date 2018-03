Chievo, Maran scadenza 2020. Ma il ciclo è concluso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oggi sulle colonne di TMW il punto sul futuro degli allenatori di Serie A: dalle 11.15, ogni 30 minuti, l'analisi di uno dei 20 protagonisti

IL TREND - Rolando Maran al Chievo è stato un'istituzione da calciatore, giocandoci dieci stagioni, lo sta diventando come tecnico, dopo la salvezza incredibile di tre annate fa, oltre alle due traversate tranquille tra nono e quattordicesimo posto delle ultime due. Il problema deriva da un peggioramento netto nell'ultimo girone, con 6 punti in 13 partite perdendo con Benevento, Hellas, Spal e Crotone.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Ha un contratto fino al 30 giugno 2020, meritato per ciò che ha fatto vedere nella sua parentesi al Chievo, a 600 mila euro, uno stipendio medio basso per un tecnico. Per un paio di anni è stato trattenuto nonostante gli assalti di Atalanta, prima, e Fiorentina, successivamente. Ora ha davanti un bivio: ricominciare a cavalcare oppure rischiare la panchina. Il suo ciclo al Chievo, comunque, appare concluso, nonostante qualche giovane (Depaoli) lanciato nell'ultimo periodo.

Contratto fino al 30 giugno 2020

Stipendio: 600 mila euro

Permanenza: 20%