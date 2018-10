© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riccardo Meggiorini ritrova Gian Piero Ventura. Dopo la stagione dei record col Bari e poi l'avventura condivisa al Torino, attaccante e allenatore vivranno anche il tentativo di salvare il Chievo. Il classe '85 ne ha parlato al Corriere del Veneto: "È stato un impatto mentale, anche senza fare niente: Ventura non deve presentarsi. Ci ha dato un colpo d’entusiasmo, di voglia di fare le cose ai 200 all’ora. Forse è quello che ci mancava".

C'è tempo per recuperare il -1?

"Ne sono convinto, sicuramente. Quello che davamo prima non basta e so che Ventura ha la bravura per tirarci fuori quel 110% che serve. Se lo seguiamo, possiamo dire la nostra e divertirci: quando vai in campo e fai troppa fatica, e il risultato non arriva, ti demoralizzi e non ti diverti nemmeno più".