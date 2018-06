Chievo, per l'attacco c'è l'idea Montalto. La Ternana fa il prezzo

© foto di Federico Gaetano

Possibile salto in Serie A per Adriano Montalto, attaccante classe '88 della Ternana che - nonostante la retrocessione in Serie C della sua squadra - ha segnato ben 20 gol nell'ultima stagione in Serie B. Il Mattino fa sapere che la punta interessa al ChievoVerona, club che potrebbe concedere una chance nella massima categoria all'ex calciatore di Trapani e Juve Stabia. La Ternana, per la cessione di Montalto, chiede due milioni di euro.