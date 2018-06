Chievo, possibile nuovo contatto con Hetemaj per il rinnovo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante il pressing del Parma, il ChievoVerona non ha ancora perso le speranze a proposito del rinnovo di Perparim Hetemaj, centrocampista in scadenza a fine mese e vicino ai Ducali (che offrono un ricco triennale). Il club clivense vuole parlarci di nuovo entro il termine del contratto, con D'Anna che lo considera come un vero e proprio pupillo e dunque titolarissimo in vista della prossima stagione. A riportarlo è L'Arena.