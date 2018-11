© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ivan Radovanovic, centrocampista del ChievoVerona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Di Carlo è l'uomo giusto al momento giusto. Lo ringrazio per aver accettato questa sfida e credo sia perfetto per noi. Ventura ci ha sorpreso, ha fatto una grande carriera ma il suo calcio è davvero impegnativo. Stavamo bene ma ha deciso di lasciare: quando non si è icuri però è meglio lasciare. Il Napoli? L'anno scorso siamo andati vicino a vincere, sarà dura ma ci proveremo. Ho portato la fascia e sono onorato ma i capitani sono Pellissier e Cesar. Ripartiamo da zero adesso, non vogliamo mollare. Sarà difficilissimo salvarci ma ci proveremo fino alla fine".