Chievo, Romairone: “Isla ci piace, ma non c’è trattativa”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E’ spuntato anche Mauricio Isla per il mercato del ChievoVerona. Il dirigente clivense Giancarlo Romairone, però, ha così chiarito la situazione in merito all’ex Juventus e Udinese - ora al Fenerbahce - attraverso la testata cilena La Cuarta: “Isla ci piace, interessa, ma non esiste una trattativa”. L’ex Cagliari e Marsiglia vorrebbe tornare in Italia, dopo la parentesi vissuta in Turchia.