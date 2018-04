© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giancarlo Romairone, direttore sportivo del Chievo Verona, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per presentare la sfida contro il Napoli che andrà in scena nel prossimo turno di campionato. Inevitabile partire dal pareggio di ieri, col Sassuolo che ha raggiunto i clivensi allo scadere: "E' un risultato amaro che facciamo ancora fatica a digerire. Ora però guardiamo avanti, dobbiamo toglierci di dosso questa grossa delusione e ripartire perché a noi servono ancora i punti. Noi non siamo in grado di alzare le barricate, non le faremo contro il Napoli. Il limite nostro di questi mesi è quello di giocare sempre, ora siamo vicini ad una zona calda della classifica, ma la nostra identità sta nel giocare sempre, senza fare barricate, producendo gioco. A Napoli il compito sarà difficile, ma servirà una partita di spessore perché abbiamo necessità di punti".

Su Roberto Inglese, centravanti che il Napoli ha già acquistato in vista della prossima stagione: "Sta continuando a crescere, questi ultimi mesi lo completeranno - prosegue Romairone -. E' giusto che abbia un'opportunità in una squadra più importante, merita la chance perché è un giocatore completo, sta crescendo, ha tante doti importanti, di testa, negli spazi e nella difesa del pallone".