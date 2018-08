Chievo, Sorrentino: "Ci presentiamo bene a questa sfida"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Emanuele Giaccherini, centrocampista del Chievo, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Juventus: “Personalmente è l’ennesimo campionato in Serie A e sappiamo benissimo chi avremo di fronte. Non devo elencare il loro palmares, ma noi ci presentiamo bene. Nuova difesa? Speriamo siano già registrati i meccanismi, abbiamo cambiato e lavorato tanto. Per me è una grande soddisfazione incrociare Ronaldo, un domani ci sarà anche lui quando sfoglierò l’album dei ricordi”.