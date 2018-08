Chievo, Sorrentino: "Juve ancora più forte con CR7, ma noi daremo tutto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il portiere del ChievoVerona Stefano Sorrentino ha parlato ai microfoni di Juventus TV prima della sfida coi bianconeri (in programma alle ore 18): "Per noi oggi sarà molto difficile. Sappiamo di incontrare i primi della classe, sette volte Campioni d'Italia negli ultimi sette anni, che con l'arrivo di Cristiano Ronaldo sono ancora più forti. Noi però daremo tutto quello che abbiamo, abbiamo lavorato tanto durante l'estate per prepararci al meglio".