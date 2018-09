Chievo, Stepinski ci ha preso gusto. Ha già segnato a tutte le big di A

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' veloce e ha fisico. Si spende per la squadra e crea spazi per Birsa e Giaccherini. E ci sta prendendo gusto a segnare alle grandi. Nella partita di Mariusz Stepinski contro la Roma c'è un po' di tutto. Come detto tante sportellate con Manolas e Juan Jesus, quasi 12 chilometri di corsa, ma pure il gol che ha fissato il risultato sul 2-2. Un gol che per qualcuno sarà stato pure semplice, ma in quel momento della partita, con già parecchie sgroppate sulle gambe, non era scontato. Lo scorso anno aveva segnato a Milan, Inter e Napoli. Quest'anno anche alla Juventus, oltre che alla Roma oggi nel lunch game. E se con la naturale crescita data dalla maturazione tattica e fisica arriverà anche una migliore distribuzione delle energie nell'arco dei 90 minuti la corsa salvezza del Chievo potrà essere ben più agevole del previsto.