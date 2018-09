Chievo, Stepinski: "Penalizzazione? Servono solo 3 punti in più"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continua a stupire Mariusz Stepinski. Dalle pagine di TgGialloblu.it l'attaccante del Chievo ha commentato il 2-2 contro la Roma con il suo sigillo decisivo per il risultato finale: "Sono felice ad aver segnato, anche perché stavolta il mio gol è servito a portare punti a casa. E' stata una gara molto difficile, ma per noi è stato fondamentale averci creduto fino alla fine. Dobbiamo continuare così. Nel primo tempo, anche se sotto di 2 gol, abbiamo avuto delle buone occasioni ma non siamo riusciti a segnare. Nella ripresa siamo stati più cattivi ed è stato determinante. Siamo una bella squadra e non dobbiamo temere nessuno. La penalizzazione in classifica? Non c'è nessun problema. Per salvarci dovremo fare solo 3 punti in più".