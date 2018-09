Chievo, Stepinski: "Questo gol è più importante di quello alla Juve"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mariusz Stepinski, attaccante del Chievo, ha parlato così al termine della sfida contro la Roma, ai microfoni di Dazn: “Questo è il gol più importante dell’anno perché dà punti. Sono felice per il risultato, questo mi piace e dobbiamo continuare così. Contro Juve e Fiorentina non abbiamo fatto bene, oggi abbiamo dimostrato di essere forti".

"Nel primo tempo - prosegue - abbiamo avuto qualche occasione, nella ripresa meglio ed il 2-2 è tanta roba. Penalizzazione? Andiamo avanti, non è un problema: dobbiamo crederci e fare tre punti in più. Adesso spero di far gol anche contro l’Udinese”.