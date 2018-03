Chievo, Stepinski: "Voglio restare qui e con la squadra ben salda in A"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mariusz Stepinski è uno dei volti nuovi di casa Chievo Verona. Ventidue anni, a San Siro ha segnato il secondo gol in Serie A e ora dice "sogno il Mondiale", dice il polacco, nelle parole riportate da L'Arena. "Io in prestito con diritto di riscatto dal Nantes? Io voglio restare e con la squadra salda in Serie A".