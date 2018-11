Chievo, Udinese e Genoa: tre panchine in bilico in Serie A, il punto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tre panchine in bilico dopo l'ultima giornata. Due che hanno pure già cambiato guida tecnica, Grifone e clivensi, una che si appresta a farlo a breve come i friulani.

Chievo Verona A sorpresa sono arrivate le dimissioni di Gian Piero Ventura, pure dopo il pari per 2-2 contro il Bologna. Luca Campedelli proverà a convincerlo ma l'ex ct ha già salutato la squadra. Pronto o il ritorno di Lorenzo D'Anna. Le altre ipotesi sono Alberto Malesani e Domenico Di Carlo.

Genoa Dovrebbe resistere almeno fino al derby, Ivan Juric. Enrico Preziosi gli avrebbe confermato la fiducia ma ci sono già le ipotesi Igor Tudor e quella costosa chiamata Claudio Ranieri. Poi, da Roberto Donadoni a Cesare Prandelli, non mancano le alternative.

Udinese Dopo il ko di Empoli, l'ultima spiaggia sembra già superata per Julio Velazquez. Atteso l'annuncio dell'addio alla formazione friulana, Davide Nicola sembra pronto per prenderne l'eredità.