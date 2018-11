Chievo, Ventura: "Domani possiamo fare risultato. Le assenze pesano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giampiero Ventura, tecnico del ChievoVerona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna: "Ero convinto di fare il risultato contro il Sassuolo perché c'erano i presupposti per farlo. Sono sicuro che anche domani, avremo tutte le possibilità di fare bene. Le mie parole, però, valgono zero. Conta solo il campo. La situazione di prima era davvero negativa sotto tutti i fronti e sinceramente non mi aspettavo nemmeno tutte queste difficoltà. Nonostante questo, lo stimolo di misurarsi con i propri limiti è sempre eccitante e non mi spavento mai di niente. La partita di domani, ci dirà solo se il nostro lavoro lo stiamo facendo nel modo migliore, se siamo cresciuti, ma non è un crocevia. Gli infortuni? Ci sono tanti ragazzi di qualità che meritano palcoscenici di un certo calibro. Le assenze pesano, ma non devono essere un'alibi. Durante gli allenamenti, vedo la grande voglia di riscatto che hanno i ragazzi. Vogliamo essere motivo di orgoglio per chi ci segue, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno del loro supporto".