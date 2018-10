Chievo, Ventura: "Ho una voglia feroce e l'entusiasmo di un bambino"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giampiero Ventura, neo allenatore del ChievoVerona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla conferenza stampa di presentazione come tecnico gialloblù: "Il problema non era dire sì al Chievo ma quello di tornare in campo in una sfida molto difficile. Ho una voglia feroce di mettermi di nuovo in discussione. Vivo questo momento con l'entusiasmo di un bambino. Dell'esperienza in Nazionale mi porto il rammarico di quello che si sarebbe potuto fare e che non è stato poi possibile fare. Alla prima sconfitta, dopo 8 vittorie e due pareggi, è successo qualcosa di imponderabile, il resto è storia. Il Chievo? Dobbiamo lavorare e essere consapevoli delle cose che possiamo fare. I giocatori hanno voglia, questa è l'unica strada per poterci mantenere la Serie A, un bene preziosissimo. Stiamo facendo le prime prove, sono appena arrivato. Il campionato in questi anni è cambiato e dobbiamo essere bravi ad ampliare le nostre conoscenze".