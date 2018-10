Chievo, Ventura torna in A: "Non sono agitato, ma eccitato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ritorno in Serie A per Gian Piero Ventura, allenatore del Chievo pronto alla gara contro l'Atalanta: “Non sono agitato, ma sono eccitato dall’idea di sfida, dall’idea di mettermi nuovamente in gioco. Voglio questa salvezza. Per il Chievo, per la città e per me”.