Chievo Verona, domani vertice Campedelli-Romairone per il futuro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chievo è già pronto a programmare il futuro dopo l'ennesima salvezza. Per mercoledì è atteso il vertice tra Campedelli e Romairone. La priorità - riporta tggialloblu.it - è riconfermare D'Anna (tre vittorie su tre). Chiarito il ruolo del mister si farà il punto sui giocatori in rosa. Da Stepinski (si deve decidere se riscattare l'attaccante) a Pellissier (contrato in scadenza). Intanto, la squadra, dopo l'allenamento di ieri, è ufficialmente in vacanza.