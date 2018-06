Chievo Verona, Giaccherini firmerà un triennale: gialloblù fino al 2021

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Emanuele Giaccherini firmerà un triennale con il Chievo Verona. Il giocatore, arrivato a gennaio in prestito, sarà riscattato, visto che il diritto si sarebbe trasformato in obbligo in caso di salvezza e nelle prossime ore si legherà agli scaligeri fino al 2021. A riportarlo è Sky Sport.