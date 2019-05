Chievo Verona, idea Bonazzoli per l'attacco in Serie B

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chiusa la stagione con il Padova per Federico Bonazzoli è arrivato il momento di tornare alla Sampdoria per fine prestito. Per l'attaccante ex Inter, però, si prospetta una nuova avventura in Serie B. Secondo quanto riportato da TrivenetoGoal.it sul giocatore si sarebbe fatto avanti il Chievo Verona.