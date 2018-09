Chievo Verona, Rigoni: "Dobbiamo iniziare a fare punti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Chievo Verona, Nicola Rigoni, ha parlato in conferenza stampa del momento dei gialloblù, non proprio esaltante. "Dobbiamo trovare l'identità giusta, rispetto agli altri anni l'obiettivo è sempre lo stesso, cercando di essere concentrati nel migliore dei modi. Bella la reazione di Roma, non era facile dopo il 2-0 del primo tempo, sono molto contento della prestaizone anche per il futuro, ci può dare slancio. Anche per la nostra fiducia. Con l'Udinese è uno scontro diretto, giochiamo in casa, sarà importante prepararla bene e arrivare nei migliori dei modi per cercare di vincere. Bisogna fare punti. A parte il secondo tempo di Firenze le prestazioni sono state fatte nel modo giusto".