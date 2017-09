Chievo Verona, Tomovic: "Venire qui mi permette di rimettermi in gioco"

© foto di Giacomo Morini

Nenad Tomovic, neoacquisto per la difesa del Chievo Verona, parla così in conferenza stampa della scelta di vestirsi di gialloblù: “Il Chievo rappresenta una grande opportunità per rimettermi in mostra e dimostrare il mio valore. Nell’ultimo periodo a Firenze ho avuto un po’ di difficoltà, perché la gente si aspettava tanto e l’ambiente non era molto sereno. C’era troppa aria negativa intorno a me e credo di aver fatto la scelta giusta. Come ho detto prima, l’opportunità del Chievo mi permette di rimettermi in gioco. Quando il mio procuratore mi ha detto che c’era la possibilità di venire qui, ci ho pensato due secondi e ho detto subito di sì. In poche ore è stata portata avanti la trattativa, ho deciso solo io insieme a lui. Ho parlato anche con Ivan (Radovanovic, ndr) che conosco bene e sicuramente il fatto che molti giocatori al Chievo sono rinati mi ha spinto ulteriormente ad accettare la proposta gialloblù”.