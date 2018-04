ChievoVerona, Bani: "Grato al club e concentrato al 100% sulla salvezza"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mattia Bani, difensore centrale del ChievoVerona, parla così della prossima sfida alla Roma e del suo momento personale in gialloblù: “Sono molto riconoscente al Chievo che mi ha permesso di esordire in Serie A. Per me è un momento molto bello, per cinque mesi non ho giocato ma adesso sono sempre in campo e lo devo al mister. Metto davanti a tutto la squadra perché ti mette in risalto, non è stato un momento felicissimo per noi ma dobbiamo lottare fino alla fine per la salvezza, sappiamo che dobbiamo dare il 100% ogni partita e mantenerci concentrati. Come mi immagino Dzeko? Da un punto di vista fisico è diverso da un Higuain o un Icardi, ha una grande struttura ma è un giocatore di manovra che aiuta molto la squadra e ha grandissima tecnica, è un attaccante completo e tra i migliori del nostro campionato”.