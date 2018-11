ChievoVerona, caccia a una punta. Piace Matri ma il sogno è Paloschi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Chievo Verona a gennaio andrà a caccia di una punta e, oltre all'interesse per Marcello Trotta in uscita dal Sassuolo, sempre ai neroverdi potrebbero chiedere il cartellino di Alessandro Matri. Il sogno di Campedelli però, sarebbe quello di convincere la SPAL e Paloschi a intavolare una trattativa per riportare la punta al Bentegodi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.