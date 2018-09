ChievoVerona, Cacciatore: "L'obiettivo è salvarci il prima possibile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabrizio Cacciatore, laterale del ChievoVerona, ha parlato in conferenza stampa durante la preparazione della sfida contro la Roma che andrà in scena domenica e sarà valida per la quarta giornata di Serie A: "Contro la Juventus abbiamo giocato bene, a Firenze abbiamo avuto un calo, ma già con l'Empoli abbiamo dimostrato di essere da Chievo. Dobbiamo ripartire da lì, da ciò che sappiamo fare e dal nostro spirito".

Mancano i riferimenti degli ultimi anni?

"Qualche giocatore importante per lo spogliatoio è andato via, ma stiamo ricostruendo quanto fatto negli anni passati. L'ossatura è rimasta la stessa e stiamo facendo il massimo".

Questo campionato è più competitivo rispetto a quello degli ultimi anni?

"Sicuramente, ci sono squadre ben attrezzate che lotteranno con noi per la salvezza. Non sarà facile, ma giocandoci bene le nostre carte si potrà fare bene con tutti".

In questo momento cosa siete?

"Siamo il Chievo e dobbiamo trovare sicurezza e prestazioni. Bisognerà lavorare domenica dopo domenica, servirà essere noi stessi per ottenere sempre il massimo".

Che stagione sarà per te?

"Una stagione importante, come tutte le altre. Spero di riconfermare quanto fatto in questi anni e spero che il Chievo si salvi il prima possibile".