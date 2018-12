ChievoVerona, Di Carlo: "SPAL? Useremo lo scudo e l'elmetto"

Domenico Di Carlo, tecnico del ChievoVerona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la SPAL: "La partita di domani è quella più insidiosa tra quelle fatte finora. La SPAL è un'altra squadra come il Parma, che viene da un periodo importante. Noi l'affronteremo nel modo giusto perché ho visto lavorare bene la squadra: ho molta fiducia per come abbiamo lavorato in settimana. Vedo ragazzi umili, che sanno che c'è da fare un'altra impresa. Io a loro chiedo sempre la prestazione e il coraggio. Anche davanti al bel pubblico di Ferrara che avremo davanti. Useremo scudo ed elmetto da Chievo e andremo a giocarcela".