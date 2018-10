ChievoVerona, è crisi nera: contro il Milan ultima chiamata per D'Anna

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Crisi nera, ultima chiamata per D’Anna". Così il Corriere di Verona titola sul tecnico del Chievo nelle proprie pagine sportive. Sarà a San Siro, col Milan, fra cinque giorni, in quella che è la trasferta maledetta per eccellenza - 16 precedenti, 14 vittorie rossonere e due pari - l’ultima chiamata per Lorenzo D’Anna. Eventuali decisioni drastiche, dunque, sono rimandate alla sosta.