ChievoVerona, occhi sul centrocampista Gerli

© foto di Claudia Marrone/TuttoLegaPro.com

Il Chievo guarda nelle serie minori per scovare rinforzi in vista del futuro. Secondo quanto riportato da TuttoC.com nel mirino del club veronese sarebbe finito uno dei protagonisti dell'ottima stagione della Robur Siena come Fabio Gerli, classe '96 di proprietà della Virtus Entella.