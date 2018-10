ChievoVerona, per D'Anna fine della corsa: oggi verrà esonerato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In arrivo l'esonero per Lorenzo D'Anna. Fatale la sconfitta di ieri contro il Milan e, più in generale, i due soli punti conquistati nelle prime otto giornate. Nel pomeriggio ci sarà un contatto con Giuseppe Iachini, tra i candidati più autorevoli per la successione di D'Anna che - riporta 'Sky' - verrà esonerato già quest'oggi.