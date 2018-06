CIES, 5 portieri nella top100 dei giocatori più costosi: c'è Donnarumma

Ci sono 5 portieri presenti nella top100 dei calciatori più costosi del mondo stilata dal CIES. Il primo, in tal senso, è Ederson del Manchester City che si piazza al 21esimo posto complessivo a quota 104,6 milioni di euro. A seguire, in 25esima posizione, Marc-André ter Stegen con un valore di 100,5 milioni di euro. Quindi Alisson Becker della Roma, 57esimo con 75 milioni di euro e Jan Oblak, numero uno dell'Atletico che con i suoi 74,3 milioni di valore si piazza al 60esimo posto. Chiude la classifica dei portieri Gigio Donnarumma, 73esimo con 67,5 milioni di euro.

>80 goals scored in last 2 seasons, not yet 25 years old: @HKane (€201 M) overtakes @neymarjr (€195 M) as world most expensive footballer from a transfer value perspective; top 100 for big-5 league players in the latest @CIES_Football Weekly Post at https://t.co/PstaW1FE2U pic.twitter.com/393Bfx6TEo

— CIES Football Obs (@CIES_Football) June 4, 2018