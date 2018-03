CIES: i 7 giocatori di A che hanno accresciuto di più il proprio valore

E' Sergej Milinkovic-Savic il giocatori che milita in Serie A che ha maggiormente accresciuto il suo valore di mercato nella stagione attualmente in corso. Lo scrive il CIES, osservatorio calcistico. Il serbo è passato da settembre, mese in cui valeva poco meno di 30 milioni di euro, agli attuali 70 mln.

Al secondo posto c'è il portiere della Roma Alisson Becker, poi il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Di seguito le prime sette posizioni.

1) - Sergej Milinkovic-Savic da 29.8 a 70.5 milioni di euro

2) - Alisson Becker da 7.7 a 45.2 milioni di euro

3) - Kalidou Koulibaly da 43.6 a 76.2 milioni di euro

4) - Mauro Icardi da 72.8 a 100.9 milioni di euro

5) - Milan Skriniar da 24.5 a 46.3 milioni di euro

6) - Matias Vecino da 24.5 a 45.5 milioni di euro

7) - Rodrigo Bentancur da 16.4 a 36 milioni di euro

Highest transfer value increases during last six months according to @CIES_Football algorithm: @SerieA_TIM 1. Sergej Milinković-Savić (@OfficialSSLazio) 2. @Alissonbecker (@OfficialASRoma) 3. @kkoulibaly26 (@sscnapoli), more at https://t.co/CnFTX0lyqh pic.twitter.com/AdcPfJFC23

— CIES Football Obs (@CIES_Football) 12 marzo 2018