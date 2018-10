CIES, l'Ajax il club che produce più professionisti. Inter prima italiana

E' quello dell'Ajax il miglior settore giovanile al mondo. Stando all'ultimo studio del CIES, dal settore giovanile dei lancieri è uscito il maggior numero di calciatori (77) che adesso militano nelle 31 migliori divisioni europee. Tra le prime cinque anche le due squadre di Belgrado, il Partizan e la Stella Rossa, oltre alla Dinamo Kiev e la Dinamo Zagabria.

Limitando la ricerca alle prime cinque leghe, al primo posto c'è il Real Madrid (36 calciatori). Il miglior settore giovanile d'Italia è quello dell'Inter (21), che precede Roma (17), Atalanta (15) e Milan (15).

Annual @CIES_Football training club rankings now available! @AFC Ajax tops the list for footballers active in 31 European top divisions ahead of @DynamoKyiv & @FKPartizanBG, top 50 in last Weekly Post at https://t.co/l3lGtfGVvh pic.twitter.com/sQI61IfWQZ

