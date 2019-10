© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Real Madrid è il club che forma il maggior numero di calciatori professionisti, mentre per trovare una squadra italiana bisogna scendere fino al venticinquesimo posto. È quanto si evince da uno studio del CIES che usa come criterio di valutazione il numero di giocatori cresciuti in un determinato club che militano nei primi 5 campionati europei. E i blancos possono vantare ben 39 giocatori. Secondo il Barcellona a 34, terzo il Lione con 30 giocatori. Quindicesimo posto per Atalanta, Milan e Roma con 15 giocatori, seguono Fiorentina e Inter a 13 e il Brescia a 10.

Questa la Top 10:

1 - REAL MADRID 39

2 - BARCELLONA 34

3 - LIONE 30

4 - MANCHESTER UNITED 28

5 - VALENCIA 24

6 - CHELSEA 23

6 - PARIS SAINT-GERMAIN 23

6 - ATHLETIC 23

9 - MONACO 22

9 - REAL SOCIEDAD 22