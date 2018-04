Cinque gare per onorare il campionato. Ma il Toro è quasi fuori dai giochi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

7 punti in meno del Milan sesto, 19 in più del Crotone terzultimo. Il pareggio di ieri contro il Milan ha quasi chiuso il campionato del Torino. Il discorso salvezza non ha ovviamente mai riguardato i granata, mentre l'Europa era l'obiettivo semidichiarato della squadra di Mihajlovic prima e Mazzarri poi. La matematica per il momento non condanna i granata, ma è ovvio che le speranze di centrare l'ultimo posto buono per il piazzamento europeo sono ridotte al lumicino. Perché nonostante il rallentamento del Milan nelle ultime settimane 'mangiare' 7 punti ai rossoneri in 5 giornate è esercizio molto complicato. Reso quasi impossibile dalla presenza, nel mezzo, di Atalanta, Sampdoria e Fiorentina.