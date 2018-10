Ciofani trascina il Frosinone: 3-2 sull'Empoli. Che giocata di Campbell

© foto di Federico Gaetano

Daniel Ciofani fa esplodere lo Stirpe e porta di nuovo in vantaggio il Frosinone: 3-2 sull'Empoli al 63', in una partita che sta regalando gol e spettacolo ai tifosi dell'impianto ciociaro. Rete del centravanti, da dividere con Joel Campbell: devastante discesa palla al piede del'attaccante costaricano, che serve il capitano in area. Bel controllo e tiro di Ciofani, Provedel non può fare nulla e il Frosinone è di nuovo in vantaggio.