Clamorosa indiscrezione del QS: Donnarumma rinnova e scarica Raiola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Clamorosa indiscrezione riportata questa mattina dal QS in merito al futuro di Gigio Donnarumma. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo infatti, non solo Donnarumma rinnoverà con il Milan nelle prossime settimane, ma il giovane portiere - si legge - è pronto a scaricare Mino Raiola. Gigio al Milan avrà un tutor speciale, che lo guiderà passo dopo passo, ovvero il nuovo team manager della società Christian Abbiati. Se Raiola non sarà più l'agente di Gigio, questo compito spetterà al padre Alfonso oppure un agente Fifa molto vicino ai rossoneri (si fa il nome di Giovanni Branchini).