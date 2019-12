© foto di www.imagephotoagency.it

Clamoroso all'Allianz Stadium: Sassuolo in vantaggio al primo minuti del secondo tempo. Tre errori nella stessa azione per la Juventus con Cuadrado che sbaglia il passaggio orizzontale per De Ligt ma l'olandese peggiora la situazione servendo Caputo. Tiro non irresistibile del numero 9 neroverde, Buffon non riesce a deviare con un intervento goffo e palla che si insacca per l'1-2.