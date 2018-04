Clamoroso dall'Argentina: il Boca Juniors sogna Gigi Buffon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Clamorosa indiscrezione di mercato in arrivo dall'Argentina. Secondo il quotidiano Olé il Boca Juniors starebbe pensando a Gigi Buffon per la propria porta. Gli Xeneizes, si legge, vogliono un nuovo portiere titolare in vista della fase a eliminazione della Copa Libertadores, ovvero a partire dal prossimo 7 agosto (data di inizio dei sedicesimi di finale dopo la fase a gironi). La dirigenza argentina sta valutando diversi profili, da Marchesin a Romero e Caballero, ma nel novero di nomi c'è anche Buffon. L'operazione è definita come complicata, ma il Boca è pronto a mettere sul piatto 3 argomenti più che convincenti: il primo riguarda il blasone del club di Buenos Aires. Il secondo la possibilità che avrebbe Buffon di vincere un trofeo internazionale. Il terzo il giocare nuovamente con Carlos Tevez, attaccante con cui Buffon ha instaurato un rapporto di amicizia ai tempi della comune militanza alla Juventus.