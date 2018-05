Clamoroso dalla Germania: Bayern Monaco su Dybala, pronti 100 milioni

© foto di Insidefoto/Image Sport

Importante notizia di mercato in arrivo dalla Germania, nello specifico dalla Bild. Secondo il quotidiano tedesco il Bayern Monaco, a prescindere dall'eventuale permanenza di Robert Lewandowski, avrebbe deciso di fare un importante investimento nel reparto offensivo. Ed uno dei nomi in cima alla lista dei dirigenti bavaresi sarebbe quello di Paulo Dybala della Juventus, per il quale sarebbe già pronta una prima proposta da 100 milioni di euro. Oltre alla Joya juventina, occhi anche su Antoine Griezmann e Karim Benzema, giocatori che sarebbero comunque considerati alternative all'argentino.