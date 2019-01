Clamoroso Inter: Perisic subito sul mercato. A 40 milioni può partire

© foto di PhotoViews

Importante e per certi versi clamorosa notizia di mercato raccontata questa mattina dal Corriere della Sera, che titola "Perisic a fine corsa": Nelle ultime ore in casa Inter è andato in scena un vertice societario che ha cambiato le strategie nei confronti del croato, ora c'è il via libera alla cessione immediata. L'attaccante è stato messo subito sul mercato, senza aspettare l'estate, con Atletico Madrid e Manchester United che sarebbero pronte a mettere sul piatto 40 milioni di euro per il suo cartellino.