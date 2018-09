Clamoroso Kakà! Potrebbe giocare nel Monza di Berlusconi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Monza si tinge sempre più di ex rossoneri. La società brianzola, oltre al proprietario Silvio Berlusconi e all'amministratore delegato Adriano Galliani, potrebbe presto vedere tra le sue fila un ex calciatore che ha fatto la storia al Diavolo e che potrebbe tornare ad indossare nuovamente gli scarpini: Ricardo Kakà. Come riferisce Il Giorno, infatti, rimbalza la voce di un possibile clamoroso approdo del brasiliano nel club di Serie C.