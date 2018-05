Clamoroso Marca: Ancelotti in arrivo in Italia per firmare col Napoli

© foto di Imago/Image Sport

Carlo Ancelotti sempre più vicino al Napoli. La clamorosa rivelazione arriva dal quotidiano spagnolo Marca, che scrive di una firma imminente. Il tecnico emiliano - si legge - è in arrivo in Italia per firmare proprio col club di De Laurentiis. E Maurizio Sarri? Attenzione al Chelsea, che nonostante la vittoria della FA Cup non ha sciolto le riserve sul futuro di Antonio Conte.