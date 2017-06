Coda: "Ringrazio la Salernitana, al Benevento per fare la storia"

© foto di Federico Gaetano

Attraverso OttoChannel, l'attaccante Massimo Coda ha salutato i tifosi della Salernitana: "Saluto e ringrazio tutto l'ambiente granata, ho dato il massimo per portare la squadra in Serie A. Ora mi aspetta una nuova avventura al Benevento, fin dal mio arrivo ho visto tante persone serie. Il presidente Vigorito ha dimostrato di volermi a tutti i costi, voglio ringraziarlo per questo. Spero di scrivere pagine importanti di questa squadra iniziando con la salvezza l'anno prossimo, ho voglia di entrare nel cuore dei tifosi come è successo a Salerno", le parole riportate da Tuttob.com.